За посредничество в даче взятки под суд пойдет начальник отдела сургутского военкомата
Опубликовано: 18 июля 2017, 11:27 | Служба новостей "ЮграPRO"
За посредничество во взяточничестве будут судить начальника отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по г.Сургуту и Сургутскому району.
Инцидент произошел в июле 2016 года. Обвиняемый, желая помочь племяннику своего знакомого поступить в Тюменское высшее военное командное училище, предал взятку в сумме 120 тыс. рублей преподавателю кафедры данного учебного заведения.
В настоящее время по делу о взяткодателе утверждено обвинительное заключение – начальника военкомата ждет суд.
Преподавателю-мздоимцу назначили судебный штраф в размере 100 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя еще расследуется.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Тюменское высшее военное командное училище.
Похожие:
Опубликовано 18 июля 2017, 15:36
Замначальника дежурной части сургутского отделения полиции предстал перед судом за разглашение служебной информации местными СМИ. Как выяснили следователи, в течение 2015-2016 годов полицейский сотрудничал с городским интернет-порталом Сургута и сообщал журналистам подробности об оперативной обстановке, лицах ... Читать полностью >>
Опубликовано 18 июля 2017, 14:38
Более 17 кубометров углеводородного сырья на сумму свыше 1,1 миллиона рублей сумели похитить пятеро жителей Нижневартовского района в возрасте от 24 лет до 41 года. Обогатиться предприимчивые граждане пытались, соорудив врезку в напорный нефтепровод На днях ... Читать полностью >>
Опубликовано 18 июля 2017, 13:10
16 июля депутаты Госдумы, в том числе и депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Даниил Шилков, внесли проект протокольного поручения о проведении проверки деятельности ПАО БАНК «Югра» с целью защиты прав вкладчиков, представителей малого и среднего ... Читать полностью >>