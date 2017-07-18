За посредничество в даче взятки под суд пойдет начальник отдела сургутского военкомата

За посредничество во взяточничестве будут судить начальника отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по г.Сургуту и Сургутскому району.

Инцидент произошел в июле 2016 года. Обвиняемый, желая помочь племяннику своего знакомого поступить в Тюменское высшее военное командное училище, предал взятку в сумме 120 тыс. рублей преподавателю кафедры данного учебного заведения.

В настоящее время по делу о взяткодателе утверждено обвинительное заключение – начальника военкомата ждет суд.

Преподавателю-мздоимцу назначили судебный штраф в размере 100 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя еще расследуется.