Югра вновь отличилась: «фронтовики» обнаружили в регионе максимальные тарифы по электроэнергии

ХМАО вошел в список регионов, где активисты ОНФ зафиксировали самые высокие максимальные нормативы по электроэнергии. Такие результаты показал мониторинг вновь утвержденных региональных нормативов расходов на ОДН, проведенный «фронтовиками».

Югра оказалась наравне с Мордовией, Красноярским краем, Тульской областью. Самые низкие нормативы по электроэнергии обнаружены в Республике Ингушетия, Тверской области и Республике Крым.

Проведенный мониторинг выявил, что нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в многоквартирных домах по-прежнему существенно отличаются от субъекта к субъекту РФ, не всегда экономически обоснованы и во многих случаях приведут к увеличению сумм в платежках.

«Регионы со схожими условиями тоже порой устанавливают совершенно разные нормативы. Мы считаем, что этот вопрос необходимо урегулировать, прежде всего в интересах граждан, потому что именно они в конечном счете оплачивают все услуги. Помочь в этом может разработка единой методики расчета нормативов на ОДН», – сказала эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

Напомним, уже в августе жильцы многоквартирных домов получат платежки с суммами, рассчитанными по новым нормативам.