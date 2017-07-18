Югра вновь отличилась: «фронтовики» обнаружили в регионе максимальные тарифы по электроэнергии
Опубликовано: 18 июля 2017, 11:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
ХМАО вошел в список регионов, где активисты ОНФ зафиксировали самые высокие максимальные нормативы по электроэнергии. Такие результаты показал мониторинг вновь утвержденных региональных нормативов расходов на ОДН, проведенный «фронтовиками».
Югра оказалась наравне с Мордовией, Красноярским краем, Тульской областью. Самые низкие нормативы по электроэнергии обнаружены в Республике Ингушетия, Тверской области и Республике Крым.
Проведенный мониторинг выявил, что нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в многоквартирных домах по-прежнему существенно отличаются от субъекта к субъекту РФ, не всегда экономически обоснованы и во многих случаях приведут к увеличению сумм в платежках.
«Регионы со схожими условиями тоже порой устанавливают совершенно разные нормативы. Мы считаем, что этот вопрос необходимо урегулировать, прежде всего в интересах граждан, потому что именно они в конечном счете оплачивают все услуги. Помочь в этом может разработка единой методики расчета нормативов на ОДН», – сказала эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.
Напомним, уже в августе жильцы многоквартирных домов получат платежки с суммами, рассчитанными по новым нормативам.