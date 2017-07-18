Югра на две недели осталась без главы
Опубликовано: 18 июля 2017, 15:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ушла в отпуск. Две недели временно исполнять обязанности главы округа будет первый заместитель Геннадий Бухтин.
Официально информацию об отпуске хозяйки Югры на сайте правительства не сообщают. Со вчерашнего дня все мероприятия проводит Геннадий Бухтин.
Отметим, губернатор так и не назвала официально имена новых глав департаментов соцразвития и образования.
Рубрики: Политика. Метки: Геннадий Бухтин, Губернатор Наталья Комарова, Наталья Комарова, новости ХМАО, новости Югра, ХМАО, Югра.
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