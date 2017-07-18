Вторник, 18 июля 2017 18+

Комментарии:

Югра на две недели осталась без главы

Опубликовано: 18 июля 2017, 15:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ушла в отпуск. Две недели временно исполнять обязанности главы округа будет первый заместитель Геннадий Бухтин.

Официально информацию об отпуске хозяйки Югры на сайте правительства не сообщают. Со вчерашнего дня все мероприятия проводит Геннадий Бухтин.

Отметим, губернатор так и не назвала официально имена новых глав департаментов соцразвития и образования.

Рубрики: Политика. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

208
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    18 июля 2017 в 19:33

    опять наворочат дела потом Комарова разгребай как было в прошлые годы

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Вартовчане хотят жить в чистом и цветущем городе

Опубликовано 18 июля 2017, 18:10

В мае текущего года в столице Самотлора были подведены итоги конкурса грантовой поддержки социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел», символично приуроченного к юбилею города Нижневартовска. Напомним, что на конкурс, организатором которого выступил ... Читать полностью >>

Земельное законодательство в ХМАО нарушают все чаще. Югорский Росреестр выписал вдвое больше штрафов

Опубликовано 18 июля 2017, 17:27

9 миллионов 216 тысяч рублей – такова сумма наложенных Управлением Росреестра по ХМАО – Югре штрафов за нарушение земельного законодательства в первом полугодии 2017 года. За шесть месяцев проведено 1139 проверок соблюдения земельного законодательства, обследован 1061 ... Читать полностью >>

Правительство Югры проваливает собственный план строительства жилья!

Опубликовано 18 июля 2017, 16:32

Есть подозрение, что активная ипотечная деятельность банков была каким-то образом выгодна правительству ХМАО, потому что увеличение числа ипотечных кредитов правительство Югры ставило и ставит себе в заслугу... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO