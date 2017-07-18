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Комментарии:

Югорский парламентарий предлагает запретить рекламу по выходным дням

Опубликовано: 18 июля 2017, 16:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме РФ выступили с предложением ограничить теле- и радиорекламу в воскресенье. Законодательную инициативу разработали Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев.

По их задумке необходимо дополнить статьи 14 и 15 федерального закона «О рекламе» с целью запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье в период с 6 до 24 часов.

— К сожалению, сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений, – указывается в пояснительной записке.

Существенно, по мнению авторов, и то обстоятельство, что дети смотрят телевизор в выходные больше, чем в будни. И «они не должны быть заложниками бизнеса, желающего сбыть свою продукцию путем рекламы любой ценой».

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    18 июля 2017 в 19:32

    Вот это =хорошая иницатива тогда отключяить все телевидение и закрыть магазины а в понедельник всек включить

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