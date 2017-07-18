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Вартовчане хотят жить в чистом и цветущем городе

Опубликовано: 18 июля 2017, 18:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

В мае текущего года в столице Самотлора были подведены итоги конкурса грантовой поддержки социально значимых проектов и успешных гражданских практик «45 полезных дел», символично приуроченного к юбилею города Нижневартовска.

Напомним, что на конкурс, организатором которого выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы ХМАО-Югры от фракции «Единая Россия» Алексеем Андреевым, принимались проекты, направленные на благоустройство Нижневартовска. В конкурсную комиссию на соискание грантов поступило всего 13 заявок. В итоге грант получили шесть проектов, в числе которых и успешно реализованная на сегодняшний день экологическая акция «Сделаем город чистым и цветущим». Данная акция направлена на повышение социальной активности жителей города в организации мероприятий, способствующих сохранению окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, а также способствующих экологическому, патриотическому и культурному воспитанию горожан.

Преследуя эти цели, организаторы проекта, совместно с Региональным некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» в партнерстве с АО «ДСК «АВТОБАН», реализовали на базе детского сада №71 «Радость» в мае и июне 2017 года ряд просветительских лекций на экологическую тематику, а также провели мероприятия по благоустройству и озеленению территории учреждения.

В организации и проведении экологических мероприятий приняло участие более 150 воспитанников детского сада, их родителей, а также сотрудников дошкольного образовательного учреждения №71.

 «Педагоги и родители воспитанников детского сада «Радость», да и сами детки — с удовольствием приняли участие в мероприятии «Сделаем детский сад цветущим», в рамках которого мы посадили клумбы на территории детского сада. Погода нам позволила не только с пользой, но и с удовольствием провести время на улице за высадкой саженцев.

Помимо этого, были проведены общегородские субботники по уборке мусора и листвы. Под девизом «2017 год экологии в России» была произведена посадка деревьев на территории ДОУ №71, — вот и еще ряд добрых дел пополнил нашу «копилку добра» ко дню рождения города!», — рассказал Ренат Губайдуллин, сотрудник общественной приемной депутата Думы ХМАО-Югры, Алексея Андреева в городе Нижневартовске.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


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