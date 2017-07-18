В Югре Росгвардия задержала пятерых «экспертов» по добыче углеводородов из нефтепровода
Опубликовано: 18 июля 2017, 14:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
Более 17 кубометров углеводородного сырья на сумму свыше 1,1 миллиона рублей сумели похитить пятеро жителей Нижневартовского района в возрасте от 24 лет до 41 года. Обогатиться предприимчивые граждане пытались, соорудив врезку в напорный нефтепровод
На днях сотрудниками УМВД России по ХМАО – Югре при силовой поддержке бойцов Росгвардии все пятеро были задержаны. Возбуждено уголовное дело, проведено несколько обысков, в ходе которых изъяты нефтяные шланги, отводы, запорная арматура, грузовой и легковой автомобили, документация и денежные средства в сумме более 2,8 миллиона рублей, компьютерная техника, видеорегистраторы и сотовые телефоны. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия, ТЭК. Метки: Нефтепродукты, новости ХМАО, новости Югра, Полиция ХМАО, Росгвардия, Хищение, ХМАО, Югра.
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