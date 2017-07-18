В Сургуте под колесами внедорожника чуть не погиб скутерист
Опубликовано: 18 июля 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Авария произошла накануне в 17 часов 20 минут в городе Сургуте на ул. Энергостроителей.
Как сообщают в окружной Госавтоинспекции, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при повороте налево не уступил дорогу скутеру. В результате его водитель 1969 года рождения получил телесные повреждения.
Всего за прошедшие сутки на территории округа произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.
Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: ГИБДД по ХМАО-Югре, ДТП, новости ХМАО, Новости Югры.
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