В Сургуте под колесами внедорожника чуть не погиб скутерист

Авария произошла накануне в 17 часов 20 минут в городе Сургуте на ул. Энергостроителей.

Как сообщают в окружной Госавтоинспекции, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при повороте налево не уступил дорогу скутеру. В результате его водитель 1969 года рождения получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории округа произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.