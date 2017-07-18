Вторник, 18 июля 2017 18+

Комментарии:

Срочно! ДТП в Сургутском районе — погиб человек

Опубликовано: 18 июля 2017, 12:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

ДТП произошло сегодня около 11 часов 20 минут на 79 километре автодороги «Сургут — Когалым» Сургутского района.

В результате столкновения двух транспортных средств —  «Ивеко» и «Газели» —  погиб пассажир «Газели», водитель получил травмы.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, устанавливают личности погибшего и пострадавшего, причины и обстоятельства произошедшего.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

237
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Не уберегли информатора. За разглашение служебной тайны югорский полицейский заплатит два миллиона

Опубликовано 18 июля 2017, 15:36

Замначальника дежурной части сургутского отделения полиции предстал перед судом за разглашение служебной информации местными СМИ. Как выяснили следователи, в течение 2015-2016 годов полицейский сотрудничал с городским интернет-порталом Сургута и сообщал журналистам подробности об оперативной обстановке, лицах ... Читать полностью >>

В Югре Росгвардия задержала пятерых «экспертов» по добыче углеводородов из нефтепровода

Опубликовано 18 июля 2017, 14:38

Более 17 кубометров углеводородного сырья на сумму свыше 1,1 миллиона рублей сумели похитить пятеро жителей Нижневартовского района в возрасте от 24 лет до 41 года. Обогатиться предприимчивые граждане пытались, соорудив врезку в напорный нефтепровод На днях ... Читать полностью >>

Депутаты от ЛДПР встали на защиту вкладчиков банка «Югра» и обвинили ЦБ в низком качестве надзора

Опубликовано 18 июля 2017, 13:10

16 июля депутаты Госдумы, в том числе и депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Даниил Шилков, внесли проект протокольного поручения о проведении проверки деятельности ПАО БАНК «Югра» с целью защиты прав вкладчиков, представителей малого и среднего ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO