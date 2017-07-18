Срочно! ДТП в Сургутском районе — погиб человек
Опубликовано: 18 июля 2017, 12:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
ДТП произошло сегодня около 11 часов 20 минут на 79 километре автодороги «Сургут — Когалым» Сургутского района.
В результате столкновения двух транспортных средств — «Ивеко» и «Газели» — погиб пассажир «Газели», водитель получил травмы.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, устанавливают личности погибшего и пострадавшего, причины и обстоятельства произошедшего.
Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Управление ГИБДД по ХМАО.
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