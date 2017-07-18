Правительство Югры проваливает собственный план строительства жилья!

Почти 4 года назад было принято постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 N 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2016 — 2020 годах». За прошедшее время документ корректировался, вносились правки. Но что же сейчас, каковы результаты? Как раз на половине пути и в разгар строительного сезона в самый раз понять, о чем тогда мечталось, и как жизнь расправилась с мечтателями. Напомним, постановлением предусматривалось постепенное наращивание объемов жилья с 1115 тыс. кв. м (расчетный результат 2015 года) до 1200 тыс. кв. м в 2020-м. То есть, среднегодовой прирост, по замыслу авторов проекта, должен был составлять примерно 17 тысяч квадратных метров. То есть, разбив прирост по годам, выясним, что в 2016 году надо было сдать 1132 тыс. кв. метров, в 2017 – 1149, в 2018 – 1166, в 2019 – 1183, в 2020 – 1200.

Что же мы имеем сейчас? Месяц назад Департамент общественных и внешних связей регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Югры Павла Сидорова, сообщил, что текущие объемы ввода нового жилья в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре более чем на треть превышают прошлогодние. Это от лукавого, потому сравнивать нынешние показатели с прошлогодними провальными – дело отпетых неудачников, которые держат людей за простачков. Вот как реально выглядят результаты, достигнутые строительным комплексом. По сравнению с 2014 годом, когда было введено около 1 млн 116 тыс. кв. метров жилья, показатель ввода 2015 года составил 968 тыс. кв. метров и уменьшился на 13 процентов. Объем ввода жилья в регионе по итогам 2016 года составил чуть более 800 тыс. кв. метров и снизился еще на 17,4 процента.

По сообщению этого же департамента, ввод жилья в Югре в 2017 году должен составить 839 тыс. кв. метров, то есть, меньше расчетного на 310 тысяч квадратных метров. Это уже серьезное отставание. Заметим при этом, что почти 20 процентов жилья строят индивидуалы, которые обходятся своими средствами, а правительство их личные заслуги ставит себе в отчет. Но это так, к слову.

Не лишне будет сказать, что в последние годы в ХМАО разразились крупные скандалы в строительной сфере, самой капиталоемкой. На ладан дышит правительственный фонд «Жилище», которому в вышеупомянутом постановлении была уготована ведущая роль в получении субсидий, предоставляемых Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры для организации и проведения мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, которое осуществляется с привлеченными средствами граждан.

К привлеченным средствам граждан мы еще вернемся, а сейчас вспомним о недавнем разорении ОАО «Строительно-промышленный комбинат», г. Нижневартовск, прошлогодней истории с подрядчиками-мошенниками из «Югра Консалтинг» и корпорации «Развитие», — список более мелких банкротов-строителей можно продолжать. Все эти истории связаны с не предусмотренными законом утечками бюджетных средств из строительной отрасли. Финансовое обеспечение государственной программы в проекте составляло на 2016 год – 24,506 млрд рублей, 2017 год – 25,702 млрд рублей, 2018 год – 25,639 млрд рублей, 2019 год – 12,270 млрд рублей, 2020 год – 11,916 млрд рублей.

Тем не менее, несмотря на серьезные бюджетные деньги, основная тяжесть по строительству жилья возлагалась на население за счет ипотечного кредитования. В этом направлении была предпринята беспрецедентная информационная атака. Чтобы каким-то способом, за неимением лучшего, улучшить жилищные условия, люди влезли в серьезные долги. Есть подозрение, что активная ипотечная деятельность банков была каким-то образом выгодна правительству ХМАО, потому что увеличение числа ипотечных кредитов правительство Югры ставило и ставит себе в заслугу.

В частности, вот что гласит постановление правительства: «Ипотечное кредитование продолжает оставаться одним из основных способов решения жилищного вопроса и является на сегодняшний день доминирующим источником финансирования приобретения жилья.

Своего исторического максимума ипотечный рынок Югры достиг в 2014 году, когда в автономном округе было выдано 15,7 тысяч ипотечных кредитов в объеме 129 млрд рублей. В 2009 году –4 тыс. (14,3 млрд рублей) В 2010 – 7,9 тыс. (26,3 млрд). В 2011 – 11,3 (47,5 млрд рублей). В 2012 году — 14,1 тыс. (99,2 млрд рублей ). В, 2013 году — 15,5 тыс. (125,6 млрд рублей). В 2014 — 15,7 тыс. (129 млрд рублей). В 2015 году — 11,4 тыс. (79,5 млрд рублей). В 2016 — 14,2 тыс. (100,7 млрд рублей ). Информация о количестве выданных ипотечных кредитов опубликована на сайте Банка России. Информация же размещенная на официальном сайте правительства Югры отличается от данных Банка России, и это не удивительно, если даже югорские чиновники не в состоянии посчитать количество балков в автономном округе без пинка президента.

Начиная с 2014 и по настоящий период наблюдается не стабильность экономики, при которой инвестиционная активность вследствие девальвации рубля снижается. Как результат, — сотни уже построенных квартир стоят не проданными. На рынке жилья по-прежнему отмечается как общий, так и структурный дисбаланс спроса и предложения.

Существенной проблемой остается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложение жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не позволяет обеспечить доступность приобретения жилья для большой части граждан», — конец цитаты.

То есть, расчет на приток денег от кредитов, которые берет население, не оправдался, и это было понятно изначально. Кроме того, и правительство это признало, некоторая часть населения, не имеющая сбережений или возможности оформить ипотеку, автоматически попадает в категорию граждан второго сорта, полу бомжей, которым собственное жилье не светит даже в отдаленной перспективе. Все это страшно напоминает старую еврейскую притчу о том, как «один раввин читает молитвы, а другой в это время шарит у верующих по карманам».

Наверное, следует признать, что приоритеты в строительстве, расставленные правительством два с половиной года назад, себя не оправдали. В этой связи заслуживает внимание пример Сургута, где в феврале этого года заселили так называемый наемный дом социального использования на 512 квартир общей площадью 22,5 тыс. кв. м. Возможно, арендная плата в доме высоковата, но это жилье – как спасательный круг для бюджетников и прибыльный актив городской администрации. Пожалуй, чем впустую анализировать информацию, что многие семьи не имеют средств на покупку жилья, лучше бы, чем кормить за бюджетный счет жуликоватых подрядчиков типа «Северных строительных технологий», позволяя им наживаться на продаже построенных за счет бюджета квартир, деньги вкладывать в строительство домов, подобных сургутскому социальному. Тогда не было бы сейчас скандала с не расселенными балками, поисков земельных участков под строительство, мучений семей молодых бюджетников, вынужденных втридорога арендовать хоть какое-то жилье.

К теме строительства «ЮграPRO» планирует вернуться в ближайшее время. Сейчас же попытаемся вкратце рассказать о том, много или мало для Югры строительство 800 тысяч квадратных метров жилья в год, и какие муниципалитеты идут, как взахлеб поют государственные СМИ, в наглую используя методы коммунистической пропаганды, в передовиках, а какие – в отстающих. К слову, даже передовики, типа администрации Ханты-Мансийска, за пять месяцев этого года построили, в пересчете на численность населения, по 3 квадратных дециметра жилой площади на человека, в целом по округу – 1 дециметр. Как тут не вспомнить про домик дядюшки Тыквы из всемирно известной сказки «Приключения Чиполлино» писателя Джанни Родари.