Не уберегли информатора. За разглашение служебной тайны югорский полицейский заплатит два миллиона

Замначальника дежурной части сургутского отделения полиции предстал перед судом за разглашение служебной информации местными СМИ.

Как выяснили следователи, в течение 2015-2016 годов полицейский сотрудничал с городским интернет-порталом Сургута и сообщал журналистам подробности об оперативной обстановке, лицах причастных к преступлениям и прочую информацию, составляющую служебную тайну. Силовики ставят в вину коллеге, то что обнародование информации об убийстве с дальнейшим расчленением трупа, помешало в дальнейшем расследованию уголовного дела и задержанию преступника.

С журналистами полицейский общался не просто так, в качестве вознаграждения, городской портал делился с ним билетами в кино и абонементами в фитнес-клубы.

Суд, рассмотрев дело уже бывшего полицейского, приговорил его к пяти годам заключения условно и штрафу в два миллиона рублей.