Не уберегли информатора. За разглашение служебной тайны югорский полицейский заплатит два миллиона
Опубликовано: 18 июля 2017, 15:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Замначальника дежурной части сургутского отделения полиции предстал перед судом за разглашение служебной информации местными СМИ.
Как выяснили следователи, в течение 2015-2016 годов полицейский сотрудничал с городским интернет-порталом Сургута и сообщал журналистам подробности об оперативной обстановке, лицах причастных к преступлениям и прочую информацию, составляющую служебную тайну. Силовики ставят в вину коллеге, то что обнародование информации об убийстве с дальнейшим расчленением трупа, помешало в дальнейшем расследованию уголовного дела и задержанию преступника.
С журналистами полицейский общался не просто так, в качестве вознаграждения, городской портал делился с ним билетами в кино и абонементами в фитнес-клубы.
Суд, рассмотрев дело уже бывшего полицейского, приговорил его к пяти годам заключения условно и штрафу в два миллиона рублей.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, новости Югра, полиция Сургута., ХМАО, Югра.
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