Не простил отказа и зарезал. В Югре будут судить убийцу 19-летней девушки

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Когалыма, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки.

Молодые люди ранее находились в близких отношениях, которые прекратились по инициативе девушки, узнавшей, что мужчина был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

5 января 2017 года отвергнутый когалымец, решив выяснить отношения, встретил девушку в подъезде её дома. В результате между ними произошел конфликт и мужчина убил девушку, нанеся ей множественные ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Молодому человеку от сотрудников правоохранительных органов скрыться не удалось – он был задержан и заключен под стражу. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом – за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.