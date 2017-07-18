Депутаты от ЛДПР встали на защиту вкладчиков банка «Югра» и обвинили ЦБ в низком качестве надзора

16 июля депутаты Госдумы, в том числе и депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Даниил Шилков, внесли проект протокольного поручения о проведении проверки деятельности ПАО БАНК «Югра» с целью защиты прав вкладчиков, представителей малого и среднего бизнеса и государства.

Парламентарии опасаются, что крах банка «Югра» повлияет на всю инвестиционно-банковскую среду в России, а также создаст значительное социальное напряжение среди вкладчиков и кредиторов банка. Как сообщают либерал-демократы, в Государственную Думу продолжают поступать многочисленные обращения обеспокоенных граждан, которые не могут получить достоверную информацию о судьбе своих вкладов.

— Возникшая ситуация – результат низкого качества банковского надзора со стороны Центробанка России, — отмечают депутаты от ЛДПР.

Владимир Сысоев и Даниил Шилков сообщили, что в проекте протокольного поручения просят предоставить им информацию из Генеральной прокуратуры РФ о проводимых ранее в отношении ПАО БАНК «Югра» проверках, о выявленных нарушениях и предпринимаемых мерах по защите интересов вкладчиков, кредиторов и государства. Из ЦБ РФ – об осуществлении банковского надзора за соблюдением банком «Югра» законодательства Российской Федерации, о предпринимаемых мерах по стабилизации деятельности, а также о механизмах санации банка. Также из государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» депутаты намерены запросить информацию о достаточности средств для осуществления страховых выплат вкладчикам банка.

Справка ЮграPRO: 10 июля 2017 года Центральный банк России ввел временную администрацию в банке «Югра», который входит в двадцатку крупнейших банков России по размеру привлеченных вкладов населения. На территории нашей страны насчитывается более 100 его филиалов.