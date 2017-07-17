Житель Ханты-Мансийского района на два года лишился свободы за нанесение увечий полицейскому

Два года лишения свободы – такое наказание назначено 31-летнему жителю Ханты-Мансийского района за нанесение черепно-мозговой травмы полицейскому.

Причиной проявления агрессии в отношении представителя власти стало законное требование проследовать в отдел полиции для проведения следственных действий по уголовному делу.В результате мужчина нанес сотруднику полиции удар по голове, после чего сбил его с ног.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.