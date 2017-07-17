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Житель Ханты-Мансийского района на два года лишился свободы за нанесение увечий полицейскому

Опубликовано: 17 июля 2017, 12:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Два года лишения свободы – такое наказание назначено 31-летнему жителю Ханты-Мансийского района за нанесение черепно-мозговой травмы полицейскому.

Причиной проявления агрессии в отношении представителя власти стало законное требование проследовать в отдел полиции для проведения следственных действий по уголовному делу.В результате мужчина нанес сотруднику полиции удар по голове, после чего сбил его с ног.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Рубрики: Ханты-Мансийский район. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    17 июля 2017 в 16:25

    а может участкого колхозный был сбил

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