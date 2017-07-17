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В воскресенье на дорогах Югры погибли два человека – водители не справились с управлением

Опубликовано: 17 июля 2017, 10:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Только за сутки, 16 июля, на дорогах ХМАО погибли два человека.

Первая авария со смертельным исходом произошла около 01.30 возле дома № 2 по ул. Ермака в поселке Белый Яр Сургутского района. 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», не справился с управлением, наехал на пешеходное ограждение, в результате чего транстпортное средство опрокинулось. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 26-летний пассажир получил травмы.

В эти же сутки около 5.00 часов на 780 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Он получил телесные повреждения, а 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 11 ДТП, в которых 3 человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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