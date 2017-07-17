За неделю в Югре угнали пять автомобилей. Два из них вследствие беспечности владельцев

На прошедшей неделе на территории автономного округа зарегистрировано 5 угонов автомобилей, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

По два транспортных средства злоумышленники угнали в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, одно – в Лангепасе. Среди похищенных оказались три отечественных автомобиля и одна иномарка марки «Тойота».

В двух случаях владельцы лишились авто по причине халатного отношения к своему имуществу, обеспечив злоумышленникам свободный доступ к ТС. Еще в двух автомобили угнали, взломав двери и соединив провода замка зажигания. Пятый автомобиль был «уведен» на СТО, где был оставлен для ремонта.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть лишь три угона из совершенных.