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Югорчане вооружаются. «Находят» обрезы и самостоятельно изготавливают боеприпасы

Опубликовано: 17 июля 2017, 17:08 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сразу два уголовных дела за незаконное изготовление боеприпасов и хранение оружия возбудили в полиции Югры.

Так, правоохранительными органами Советского района выявлен факт кустарного изготовления боеприпасов для гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия 16 калибра. 25 патронов были обнаружены и изъяты в ходе расследования другого уголовного дела. Как выяснили в полиции, самодельные патроны принадлежат 31-летнему местному жителю, умершему в мае текущего года.

А сотрудники мегионской полиции, проводя обыск в гараже у ранее судимого жителя п. Высокий, обнаружили и изъяли предмет, схожий с обрезом одноствольного охотничьего ружья. Как пояснил мужчина, оружие он нашел в лесополосе еще в 2013 году и с тех пор хранил его с целью стрельбы по бутылкам.

Экспертиза установила, что изъятый в гараже обрез является самодельно переделанным из охотничьего ружья модели «ИЖ-5» огнестрельным оружием, исправным и пригодным для производства выстрелов. За находку мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия, Советский район. Метки: , , , , , , .


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