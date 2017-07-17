Югорчане вооружаются. «Находят» обрезы и самостоятельно изготавливают боеприпасы
Опубликовано: 17 июля 2017, 17:08 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сразу два уголовных дела за незаконное изготовление боеприпасов и хранение оружия возбудили в полиции Югры.
Так, правоохранительными органами Советского района выявлен факт кустарного изготовления боеприпасов для гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия 16 калибра. 25 патронов были обнаружены и изъяты в ходе расследования другого уголовного дела. Как выяснили в полиции, самодельные патроны принадлежат 31-летнему местному жителю, умершему в мае текущего года.
А сотрудники мегионской полиции, проводя обыск в гараже у ранее судимого жителя п. Высокий, обнаружили и изъяли предмет, схожий с обрезом одноствольного охотничьего ружья. Как пояснил мужчина, оружие он нашел в лесополосе еще в 2013 году и с тех пор хранил его с целью стрельбы по бутылкам.
Экспертиза установила, что изъятый в гараже обрез является самодельно переделанным из охотничьего ружья модели «ИЖ-5» огнестрельным оружием, исправным и пригодным для производства выстрелов. За находку мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, новости Югра, огнестрельное оружие., оружие, Полиция ХМАО, ХМАО, Югра.
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