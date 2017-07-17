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Власти Нижневартовска готовят иски к предпринимателям, занявшим территорию будущей автостоянки возле окружной больницы

Опубликовано: 17 июля 2017, 16:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

Региональное отделение «Единой России» организовало выездную пресс-конференцию на территории стройки Центральной окружной больницы в Нижневартовске. Целью сбора журналистов стало убеждение в том, что строительство идет по плану.

Так, например, глава города Василий Тихонов отметил, что нижневартовские власти «в целом, удовлетворены ходом строительства. Зафиксировано отставание по графику на 10 дней».

— В апреле 2017 года члены фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО-Югры и в Думе города Нижневартовска взяли под свой контроль ход строительства Окружной клинической больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске. Сегодня мы видим результат: на площадке полным ходом ведутся работы, отставание от графика составляет не более двух недель. В июле, по заверению подрядчиков планируется идти уже с опережением, — заявил Сергей Землянкин, член фракции «Единая Россия» в Думе Нижневартовска.

На территории больницы предусмотрено размещение 96 машино-мест. Кроме того, по предложению жителей Нижневартовска властями города прорабатывается вопрос о выделении земельных участков под автостоянки со стороны улицы Жукова(234 машино-места) и со стороны улицы Северная (380 парковочных мест).

— Что касается стоянки, она должна быть расположена рядом с больницей. Мы предъявили исковые требования к тем предпринимателям, которые самовольно возвели там строения. К концу года мы должны получить результат. Я попрошу моих коллег еще раз пригласить на встречу наших предпринимателей. Они должны быть социально ответственными. Думаю, что мы с ними вне судебного порядка договоримся. Я считаю, что вопрос будет решен, — отметил Василий Тихонов.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , , .


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