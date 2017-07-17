В Югре судят неудачливых грабителей Сбербанка
Опубликовано: 17 июля 2017, 14:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нягани, обвиняемых в разбое, с угрозой применения оружия.
В марте текущего года двое братьев решили, что грабеж банка может стать отличным вариантом поправки своего материального положения. В масках и с оружием они ворвались в офис Малоатлымского отделения ПАО «Сбербанк России» Октябрьского района. Злоумышленники открыто похитили из сейфа денежные средства на сумму более 2,6 млн рублей, после чего сбежали.
Правда, далеко уйти им не удалось. В этот же день они были установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов неподалеку от места преступления.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, новости Югра, ОАО "Сбербанк России", Ограбление банка в Югре, Прокуратура ХМАО-Югры, ХМАО, Югра.
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