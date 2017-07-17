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В Югре судят неудачливых грабителей Сбербанка

Опубликовано: 17 июля 2017, 14:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Нягани, обвиняемых в разбое, с угрозой применения оружия.

В марте текущего года двое братьев решили, что грабеж банка может стать отличным вариантом поправки своего материального положения. В масках и с оружием они ворвались в офис Малоатлымского отделения ПАО «Сбербанк России» Октябрьского района. Злоумышленники открыто похитили из сейфа денежные средства на сумму более 2,6 млн рублей, после чего сбежали.

Правда, далеко уйти им не удалось. В этот же день они были установлены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов неподалеку от места преступления.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Павел:
    17 июля 2017 в 17:45

    Мда.. явно не их день был.. Хорошо, что их быстро поймали.. Больше им такие мысли «умные» в голову не полезут

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