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Новый сезон «Игры Престолов» стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Опубликовано: 17 июля 2017, 16:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

Первая серия предпоследнего сезона «Игры Престолов» вышла на телеэкраны в США 16-го июля. А российские поклонники сериала смогут увидеть ее уже сегодня в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».

Новый сезон будет состоять из семи серий, а не из десяти как было раньше. Но сериал увеличен по хронометражу. Фанатов саги ожидают семь часов и 22 минуты борьбы за Железный трон. Зрители «МегаФон.ТВ», использующие тарифы линейки «Включайся», не будут платить за трафик и могут смотреть сериал, где угодно.

«Наши зрители могут смотреть любимые сериалы, фильмы и передачи в очередях, пробках, загородом, на природе, в парках и дома — в любом месте, где есть мобильный интернет от  «МегаФона». Широкое покрытие сети это позволяет. Сервис «МегаФон.ТВ» работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны», — комментирует Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Новым подписчикам «МегаФон.ТВ» на эксклюзивных условиях будет доступна бесплатная подписка на пакет «Амедиатека», куда входит сериал «Игры Престолов», на 14 дней.

«МегаФон.ТВ» удобен тем, что работает на разных платформах: ноутбуки, телевизоры со Smart, планшеты и смартфоны. Это значит, что серии нашумевшего сериала можно смотреть в любом месте: в очередях, в парках, в метро, дома и загородом.

Для тех, кто только собирается познакомиться со всеми перипетиями сюжета «Игры Престолов», на «МегаФон.ТВ» доступны предыдущие сезоны, а самый первый доступен абсолютно бесплатно.

Рубрики: Общество, Экономика.


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