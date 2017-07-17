Картофель в Югре с начала года подорожал на 57 %

Лидером по росту цены с начала 2017 год в ХМАО стал картофель (на 57,81%), на втором месте лук репчатый (на 44,84%), на третьем капуста белокочанная свежая (на 33,70%), морковь подорожала (на 15,89%), сигареты с фильтром отечественные» (на 15,15%), легковой автомобиль отечественный новый (на 10,62%), телевизор цветного изображения (на 7,34%), рыба, замороженная неразделанная (на 6,79%), сметана (на 6,74%), соль поваренная пищевая (на 5,07%), яблоки» (на 3,88), легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России (на 3,01%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2,10%). Об этом сообщает мониторинг Югры.

Картошка в Ханты-мансийском автономном округе 9 января 2017 года в среднем стоила 21 рубль 38 копеек за килограмм, а 10 июля — 33 рубля 74 копейки за кило.

Традиционно для жителей России при снижения уровня жизни для жителей мясо, рыба становятся роскошью и народ переходит на картофель, следовательно спрос на второй хлеб растет, и поэтому цена увеличивается. Косвенно, по арифметике «Пупкина с картинками» в Югре реальные доходы населения в 2017 году резко снизились! Раз картошка подорожала на 57 процентов.