К сентябрю в Сургуте появятся новые дороги за полмиллиарда рублей

Около 170 тысяч квадратных метров дорог Сургута будут обновлены в ходе ремонтного сезона. Ремонтная компания, которая сейчас находится в самом разгаре, должна завершиться к 1 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы вместе с представителями общественности побывали на разных участках, посмотрели, как ведутся все виды работ: это и работы по устранению колейности и обустройство бордюров и сплошное асфальтирование. Увидели, что технологии соблюдаются, в соответствии со стандартами и регламентами. Мы будем добиваться устранения подрядчиками всех недоделок, в случае их выявления, чтобы эти дороги стояли большое количество лет и мы с вами ими пользовались», — отметил глава города Вадим Шувалов в рамках инспектирования ведения работ в рамках летней дорожно-ремонтной кампании.

На сегодняшний день процент выполненных работ составляет около 70%.

В этом году на ремонт дорог Сургута выделено более 500 миллионов рублей. Около 440 миллионов из них – это средства окружного бюджета, более 60 миллионов рублей – городской казны.