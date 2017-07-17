Друзья в Екатеринбурге помогли директору «Югралесхоз» похитить миллионы

Четыре года проведет в исправительной колонии общего режима бывший директор Самарского филиала государственного предприятия ХМАО-Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз».

Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В 2011-2012 годах директор заключал и оплачивал фиктивные договоры на выполнение различных работ и оказание услуг с «фирмами-однодневками», зарегистрированными в г. Екатеринбурге.

После, перечисленные со счета «Югралесхоз» денежные средства обналичивались и передавались ему через третьих лиц. Действуя таким способом, он похитил деньги предприятия на сумму более 12 млн рублей.

По решению суда, помимо заключения, бывший директор должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.