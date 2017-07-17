Чиновник Югры: «У нас прослушиваются все телефонные разговоры, просматривается почта»

В исполнительной власти Югры наступили тяжелые времена. Видимо, спецслужбы приступили к тотальному прослушиванию всех телефонных разговоров, и перлюстрации всей почты сотрудников департаментов и служб автономного округа. Об этом сообщила сотрудник отдела развития инфраструктуры нефтегазового комплекса департамента недропользования Югры Анна Михайловская. С чем связаны такие беспрецедентные меры предосторожности информационному агентству выяснить пока не удалось. И оказалось, что даже информация о запрете засекречена.

Косвенное подтверждение существования запрета и засекречивания самого факта запретов на распространение информации корреспондент «ЮграPRO» получил, пытаясь уточнить уровень зарплат врачей и среднего медицинского персонала в июне 2017 года в департаменте здравоохранения автономного округа. «Это не мой вопрос, звоните в приемную, я такую информацию вам дать не могу», — заявил сотрудник отдела финансового контроля и аудита Департамента здравоохранения ХМАО Игорь Антипин. На уточняющий вопрос журналиста: «Кто вам запрещает говорить о средней зарплате медицинских работников?» господин Антипин ответил очень коротко: «Никто не запрещает. До свидания», — писало информационное агентство ранее.

С большой степенью вероятности, предположило информационное агентство, это могло бы быть связано с предстоящим прибытием ревизоров из администрации Президента России.

«Вы знаете, что у нас прослушиваются все телефонные разговоры, просматривается почта, и мы не имеем права вообще говорить, поэтому мы лишний раз не рискуем и ничего не говорим», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» сотрудник отдела развития инфраструктуры нефтегазового комплекса департамента недропользования Югры Анна Михайловская. На уточняющий вопрос «Кто прослушивает и кто просматривает?» Анна Михайловская бодро ответила: «Нам этого знать не дано».

«Никто ничего не запрещал. Каких-то специальных запретов не было», — заявила корреспонденту «ЮграPRO» заместитель директора департамента общественных и внешних связей, начальник управления по обеспечению открытости органов власти ХМАО Вера Царева.

Следующим шагом в деле сохранения в тайне информации, циркулирующей в коридорах и кабинетах слуг народа, может стать установка засекречивающей аппаратуры связи (ЗАС). И тут возникает риторический вопрос: от кого и с какой целью слуги народа Югры пытаются скрывать информацию? Неужели от своего хозяина?! Тогда для кого писалась Конституция России, в которой в статье 3 черным по белому записано: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». А в статье 29 написано: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом».

Так, может быть, специально для Югры издан «секретный» федеральный закон, которым определен список сведений, составляющих региональную государственную тайну? И, о Боже, и этим списком засекречена вся информация, касающаяся деятельности нефтяных компаний в регионе, или данные о средней заработной плате врачей и учителей? А, может, чиновники игнорируют федеральное законодательство? Тогда куда смотрят правоохранители?Или у них тоже все засекречено? А, может, информация скрывается от гаранта Конституции? А, может, в Югре «нефтяные генералы» совершили переворот и захватили власть, и чиновники уже служат им, а не народу?

Очевидно одно: верхними эшелонами власти в ХМАО создана система тотальной цензуры, для функционирования которой включены методики запретов и запугивания, используются технические средства. Система контроля охватывает не только СМИ, подконтрольные правительству и муниципалитетам, но и связи чиновников на внешнем контуре общения. Истиной признается лишь то, что вылетает из уст высокопоставленных чиновников, остальная правда, которая интересует народ, как бы не существует. Людей заставляют поверить в то, что они живут в том же розово-благополучном мире, где обитают чиновники, где нет маленьких зарплат, очередей в поликлиниках и детских садах, десятилетних ожиданий жилья, роста цен, и так далее по списку. Древние говорили: «Если сто раз сказать «халва», во рту не станет слаще».