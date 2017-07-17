515 тысяч молодых югорчан получат по 5 тысяч рублей в честь юбилея детства, округа и Конституции РФ

На заседании правительства автономного округа, состоявшемся в минувшую пятницу, 14 июля, Наталья Комарова сообщила, что подписала закон о единовременной выплате югорчанам, родившимся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с 1 января 1993 года.

«Будущий год ознаменован для нашей страны, региона событиями исторического масштаба. Первое из них – 25 лет принятой в 1993 году Конституции. Второе – 825-летие первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на югорской земле в русских исторических летописях. На такое сочетание дат, их преемственность, связь поколений, которые стояли у истоков современной Югры и которым принадлежит будущее нашего округа, обратили внимание старожилы и общественники. Они предложили отметить этот рубеж решением в отношении югорчан, родившихся в новейшей истории нашей страны, Югры за эти четверть века. Инициатива жителей нашла отклик у окружных депутатов. Сегодня я подписала соответствующий закон», — отметила Наталья Комарова.

По ее словам, в 2018 юбилейном году, в первый год Десятилетия детства в Российской Федерации, благодаря принятию закона, единовременную выплату в 5 тысяч рублей получат примерно 515 тысяч югорчан. При этом отмечается, что данная выплата носит заявительный характер для всех жителей округа, за исключением льготных категорий граждан, состоящих на учете в органах соцзащиты.