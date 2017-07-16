В Югре злоумышленник с карты друга снял 50 тыс. рублей, ему грозит 5 лет тюрьмы

В поселке Октябрьское ХМАО друг снял с банковской карточки потерпевшего 50 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На месте совершения преступления сотрудники полиции выяснили, что потерпевший накануне вечером со своим другом приехал в поселок Октябрьское к общей знакомой в гости, где они совместно распивали спиртные напитки. После чего, на утро следующего дня, они все вместе отправились на реку Обь. К их компании присоединились знакомые друзей. В процессе распития спиртных напитков потерпевший давал свою банковскую карту с пин-кодом другу, который ездил на такси в магазин за спиртными напитками, после чего карта находилась у заявителя. Ближе к вечеру на номер мобильного телефона потерпевшего стали приходить смс-сообщения о снятии денежных средств, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.