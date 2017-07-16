В ночь с 16-го на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна царская семья

99 лет назад в ночь с 16-го на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего Императора Российской Империи: отрекшегося от престола Николай II, бывшую императрицу Александру Федоровну и их деейи — 14-ти летнего Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Не пожалели тогдашне руководители России и врача Е.С. Боткина, горничную А. Демидову, повара Харитонова.

После отречения Николая II царскую семью поселили в Александровском дворце. В августе перевезли в Тобольск, а затем в Ипатьевский дом в Екатеринбурге.

Последние дни жизни Романовых были невыносимыми, чекисты, которые охраняли пленников, вели себя крайне грубо. Многие выходки сотрудников спецслужб были просто возмутительны. Они писали нецензурные слова на заборе. Пытались подкараулить девушек в темных коридорах.

В ночь расстрела Романовым приказали спуститься в подвал. Николая убили сразу, а его жену и детей убили не сразу, даже когда их начали грузить в машину для перевозки, одна княжна застонала и пошевелилась и чекисты стали добивать ее и сестер штыками. Об этом авиаинженеру Петру Дузю в 1941 году рассказала пожилая женщина-архивариус, проживающая в Ипатьевском доме.

В 1988 году бывший следователь МВД сценарист Гелий Рябов обнаружил кости со следами ожогов от кислоты. Из земли были извлечены 9 скелетов. 4 из них принадлежали слугам Николая и их семейному врачу. Еще 5 — царю, его жене и детям. Установить принадлежность останков было непросто. Сначала черепа сравнили с сохранившимися фотографиями членов императорской семьи. Один из них опознали как череп императора.

В 1998 году останки царской семьи с почестями перевезли в Санкт-Петербург и похоронили в Петропавловском соборе.

В 2006 году доктор наук, сотрудник Института общей генетики РАН Л.Животовский провел анализ ДНК. Результаты этого анализа оказались полной неожиданностью: ДНК Елизаветы и предполагаемой императрицы не совпали. Позднее появились сомнения и в идентичности остальных останков. На черепе, который раньше был опознан как череп императора, отсутствовала костная мозоль, которая никак не могла исчезнуть даже спустя столько лет после смерти. Эта отметина появилась на черепе Николая II после покушения на него в Японии. В протоколе Юровского было сказано, что царь был убит выстрелом в упор, при этом палач стрелял в голову. Даже если учитывать несовершенство оружия, в черепе непременно должно было остаться, как минимум, одно отверстие от пули. Однако на нем нет как входных, так и выходных отверстий.

Если признать скелеты, найденные по Екатеринбургом подделкой, тогда вопрос кто погиб в подвале Ипатьевского дома из семьи Романовых и какова судьба наследников российского престола остается открытым…