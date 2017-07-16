Алексей Навальный: «…Мы выставим 100 000 наблюдателей»

Алексей Навальный заявил, что если будет допущен до выборов на должность президента России, его волонтеры станут наблюдателями. Об этом сообщает Рейтерс.

«… глаза боятся, руки делают. Никто никогда не выставлял 100.000 наблюдателей, а мы выставим», — заявил Навальный.

«Мы реально ведём кампанию, чего не делает никто. Мы делаем, мы работаем и меняем ландшафт».