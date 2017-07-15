В IV веке в Ханты-Мансийске жили люди, и погода тогда была аналогичной сегодняшней

В Ханты-Мансийске археологи Музея Природы и Человека провели археологическую экспедицию на поселении Горное 2, расположенном в окрестностях природного парка «Самаровский чугас». В ходе работы получена коллекция из более 1700 артефактов, представленных в основном фрагментами сосудов карымской культуры (4-6 вв.), а также изделиями из глины, камня и металла, сообщает пресс-служба Музея.

Специалисты получат больше информации о жизни древнего городища, жители которого вели своё хозяйство. Также археологи извлекли почвенный срез и отправили его на споро-пыльцовый анализ в Институт проблем освоения Севера. После его изучения учёные получат ответ, какой была погода во времена существования городища, какие растения росли в этой местности, чем питались древние люди. Ученые уже знают, что погода в Югре в четвёртом веке была аналогичной сегодняшней.

Для справки. Карымский этап нижнеобской культуры выделен В.Н. Чернецовым по второй группе керамики многослойного городища Ус-Толт (Го- родская Пристань, Карымское, Карым I), обследованного и частично раскопанного им в 1933 г. у п. Карым (Харом-Павыл) на р. Харом-Я (Карым-я) в бассейне р. Юконды (левый приток р. Конды). Для да- тировки карымских древностей, помимо серии бронзовых отливок, найденных в разных местах Нижнего Приобья и бассейна р. Конды, учёный привлёк материалы Козловского и Перейминского могильников, открытых на оз. Андреевском в окрестностях Тюмени.