Воскресенье, 16 июля 2017 18+

Комментарии:

В IV веке в Ханты-Мансийске жили люди, и погода тогда была аналогичной сегодняшней

Опубликовано: 15 июля 2017, 23:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске археологи Музея Природы и Человека провели археологическую экспедицию на поселении Горное 2, расположенном в окрестностях природного парка «Самаровский чугас». В ходе работы получена коллекция из более 1700 артефактов, представленных в основном фрагментами сосудов карымской культуры (4-6 вв.), а также изделиями из глины, камня и металла, сообщает пресс-служба Музея.

Специалисты получат больше информации о жизни древнего городища, жители которого вели своё хозяйство. Также археологи извлекли почвенный срез и отправили его на споро-пыльцовый анализ в Институт проблем освоения Севера. После его изучения учёные получат ответ, какой была погода во времена существования городища, какие растения росли в этой местности, чем питались древние люди. Ученые уже знают, что погода в Югре в четвёртом веке была аналогичной сегодняшней.

Для справки. Карымский этап нижнеобской культуры выделен В.Н. Чернецовым по второй группе керамики многослойного городища Ус-Толт (Го- родская Пристань, Карымское, Карым I), обследованного и частично раскопанного им в 1933 г. у п. Карым (Харом-Павыл) на р. Харом-Я (Карым-я) в бассейне р. Юконды (левый приток р. Конды). Для да- тировки карымских древностей, помимо серии бронзовых отливок, найденных в разных местах Нижнего Приобья и бассейна р. Конды, учёный привлёк материалы Козловского и Перейминского могильников, открытых на оз. Андреевском в окрестностях Тюмени.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

1215
Просмотры:
14
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре злоумышленник с карты друга снял 50 тыс. рублей, ему грозит 5 лет тюрьмы

Опубликовано 16 июля 2017, 10:31

В поселке Октябрьское ХМАО друг снял с банковской карточки потерпевшего 50 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса ... Читать полностью >>

Сегодня утром в Югре автомобиль «ВАЗ – 21086» въехал в столб. Пассажир скончался на месте

Опубликовано 15 июля 2017, 14:41

Сегодня в 06:05 в Нефтеюганске ХМАО автомобиль «ВАЗ – 21086» столкнулся с столбом. Пассажир погиб на месте ДТП. «Сегодня утром в городе Нефтеюганске на перекрестке улиц Киевская и Парковая водитель автомобиля «ВАЗ – 21086» при обгоне ... Читать полностью >>

Сегодня ночь в Югре горел автомобиль

Опубликовано 15 июля 2017, 9:06

Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел автомобиль. В 01:03 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:08. Пожар ликвидирован в 01:09. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица  техники, 4 человека личного ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO