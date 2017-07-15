Сегодня утром в Югре автомобиль «ВАЗ – 21086» въехал в столб. Пассажир скончался на месте
Опубликовано: 15 июля 2017, 14:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в 06:05 в Нефтеюганске ХМАО автомобиль «ВАЗ – 21086» столкнулся с столбом. Пассажир погиб на месте ДТП.
«Сегодня утром в городе Нефтеюганске на перекрестке улиц Киевская и Парковая водитель автомобиля «ВАЗ – 21086» при обгоне автомобиля «Тойота Ланд Крузер» начал поворачивать, водитель «девятки» сманеврировал. Чтобы избежать столкновения и въехал в столб. Пассажир автомобиля ВАЗ 2108 1991 года рождения скончался на месте, водитель ВАЗа 1994 года рождения госпитализирован», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: Новости Югры, ХМАО, Югра.
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