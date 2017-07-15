Суббота, 15 июля 2017 18+

Комментарии:

Сегодня утром в Югре автомобиль «ВАЗ – 21086» въехал в столб. Пассажир скончался на месте

Опубликовано: 15 июля 2017, 14:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня в 06:05 в Нефтеюганске ХМАО автомобиль «ВАЗ – 21086» столкнулся с столбом. Пассажир погиб на месте ДТП.

«Сегодня утром в городе Нефтеюганске на перекрестке улиц Киевская и Парковая водитель автомобиля «ВАЗ – 21086» при обгоне автомобиля «Тойота Ланд Крузер» начал поворачивать, водитель «девятки» сманеврировал. Чтобы избежать столкновения и въехал в столб. Пассажир автомобиля ВАЗ 2108 1991 года рождения скончался на месте, водитель ВАЗа 1994 года рождения госпитализирован», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

1433
Просмотры:
16
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Сегодня ночь в Югре горел автомобиль

Опубликовано 15 июля 2017, 9:06

Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел автомобиль. В 01:03 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:08. Пожар ликвидирован в 01:09. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица  техники, 4 человека личного ... Читать полностью >>

«ПикникХМ» — подарок жителей Ханты-Мансийска для горожан и гостей столицы Югры

Опубликовано 14 июля 2017, 16:31

Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и ... Читать полностью >>

«Самотлорнефтегаз» разводит рыбу

Опубликовано 14 июля 2017, 16:24

Более 4 млн мальков пеляди выпустило в реку Иртыш АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть». Это одна из традиционных экологических акций компании по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышскому бассейна. Пелядь является ценной промысловой породой и одним ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO