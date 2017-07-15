Сегодня утром в Югре автомобиль «ВАЗ – 21086» въехал в столб. Пассажир скончался на месте

Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел автомобиль. В 01:03 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:08. Пожар ликвидирован в 01:09. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного ... Читать полностью >>

Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и ... Читать полностью >>