Сегодня ночь в Югре горел автомобиль
Опубликовано: 15 июля 2017, 9:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел автомобиль.
В 01:03 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:08. Пожар ликвидирован в 01:09. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба главного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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