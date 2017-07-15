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Сегодня ночь в Югре горел автомобиль

Опубликовано: 15 июля 2017, 9:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня ночью в городе Сургуте ХМАО горел автомобиль.

В 01:03 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 01:08. Пожар ликвидирован в 01:09. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица  техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба главного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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