В водоснабжение югорского города вольют почти 500 миллионов

Глава города Покачи Владимир Степура заявил, что в ближайшее время в сферу ЖКХ будет привлечено 437,8 млн рублей инвестиций. Для этого городом заключен договор с ООО «Экосистема».

Вложения будут привлекаться для модернизации систем водоснабжения Покачей. В связи с тем, что на территории города отсутствуют муниципальные унитарные предприятия в сфере ЖКХ, Покачи не были включены в график концессии. В условиях недостатка собственных средств на проведение необходимой реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений водоотведения возникает необходимость в привлечении инвестиций.

В результате реконструкции КОСов будет сокращена их установленная мощность, уменьшится количество аварий и засоров, качество очищенной воды будет соответствовать установленным стандартам.