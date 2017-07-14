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В водоснабжение югорского города вольют почти 500 миллионов

Опубликовано: 14 июля 2017, 16:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Глава города Покачи Владимир Степура заявил, что в ближайшее время в сферу ЖКХ будет привлечено 437,8 млн рублей инвестиций. Для этого городом заключен договор с ООО «Экосистема».

Вложения будут привлекаться для модернизации систем водоснабжения Покачей. В связи с тем, что на территории города отсутствуют муниципальные унитарные предприятия в сфере ЖКХ, Покачи не были включены в график концессии. В условиях недостатка собственных средств на проведение необходимой реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений водоотведения возникает необходимость в привлечении инвестиций.

В результате реконструкции КОСов будет сокращена их установленная мощность, уменьшится количество аварий и засоров, качество очищенной воды будет соответствовать установленным стандартам.

Рубрики: Общество, Покачи, Экономика. Метки: , , , , , , .


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