В водоснабжение югорского города вольют почти 500 миллионов
Опубликовано: 14 июля 2017, 16:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Глава города Покачи Владимир Степура заявил, что в ближайшее время в сферу ЖКХ будет привлечено 437,8 млн рублей инвестиций. Для этого городом заключен договор с ООО «Экосистема».
Вложения будут привлекаться для модернизации систем водоснабжения Покачей. В связи с тем, что на территории города отсутствуют муниципальные унитарные предприятия в сфере ЖКХ, Покачи не были включены в график концессии. В условиях недостатка собственных средств на проведение необходимой реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений водоотведения возникает необходимость в привлечении инвестиций.
В результате реконструкции КОСов будет сокращена их установленная мощность, уменьшится количество аварий и засоров, качество очищенной воды будет соответствовать установленным стандартам.
Рубрики: Общество, Покачи, Экономика. Метки: Владимир Степура, ЖКХ ХМАО, инвестиции, новости ХМАО, новости Югра, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 14 июля 2017, 17:27
Единый день предварительного голосования по кандидатурам от регионального отделения «Единой России» в Сургутском районе прошел 28 мая. Однако сразу после проведения праймериз в региональный комитет поступил ряд жалоб на нарушения в ходе процедуры, допущенные в городском ... Читать полностью >>
Опубликовано 14 июля 2017, 16:31
Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и ... Читать полностью >>
Опубликовано 14 июля 2017, 16:24
Более 4 млн мальков пеляди выпустило в реку Иртыш АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть». Это одна из традиционных экологических акций компании по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышскому бассейна. Пелядь является ценной промысловой породой и одним ... Читать полностью >>