В Нижневартовском районе обнаружено тело мужчины, пропавшего вместе с сыном в мае 2017 года

В производстве следственного отдела по городу Нижневартовску СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится уголовное дело, возбужденное в мае 2017 года по факту безвестного исчезновения жителя поселка Ваховск, 1971 года рождения, и его 15-летнего сына.

Из материалов уголовного дела следует, что отец с сыном находились на рыбалке примерно в 40 километрах по реке от поселка Ваховск.

Вечером 8 мая 2017 года они по телефону сообщили родным о намерении возвратиться в поселок, однако домой так и не вернулись.

12 июля 2017 года тело мужчины было обнаружено спасателями на реке Вах в ходе проведения поисковых мероприятий. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено.

Спасательного жилета на теле мужчины не было. В настоящее время следователи СКР устанавливают объективную картину произошедшего. С целью определения точной причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски пропавшего подростка продолжаются.