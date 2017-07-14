Суббота, 15 июля 2017 18+

Комментарии:

В Нижневартовском районе обнаружено тело мужчины, пропавшего вместе с сыном в мае 2017 года

Опубликовано: 14 июля 2017, 14:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

В производстве следственного отдела по городу Нижневартовску СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится уголовное дело, возбужденное в мае 2017 года по факту безвестного исчезновения жителя поселка Ваховск, 1971 года рождения, и его 15-летнего сына.

Из материалов уголовного дела следует, что отец с сыном находились на рыбалке примерно в 40 километрах по реке от поселка Ваховск.

Вечером 8 мая 2017 года они по телефону сообщили родным о намерении возвратиться в поселок, однако домой так и не вернулись.

12 июля 2017 года тело мужчины было обнаружено спасателями на реке Вах в ходе проведения поисковых мероприятий. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено.

Спасательного жилета на теле мужчины не было. В настоящее время следователи СКР устанавливают объективную картину произошедшего. С целью определения точной причины смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски пропавшего подростка продолжаются.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

180
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Переголосуем. Единоросы Сургутского района, где на праймериз зарегистрировано давление на избирателей, придумали новый подход к выбору кандидатов

Опубликовано 14 июля 2017, 17:27

Единый день предварительного голосования по кандидатурам от регионального отделения «Единой России» в Сургутском районе прошел 28 мая. Однако сразу после проведения праймериз в региональный комитет поступил ряд жалоб на нарушения в ходе процедуры, допущенные в городском ... Читать полностью >>

«ПикникХМ» — подарок жителей Ханты-Мансийска для горожан и гостей столицы Югры

Опубликовано 14 июля 2017, 16:31

Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и ... Читать полностью >>

«Самотлорнефтегаз» разводит рыбу

Опубликовано 14 июля 2017, 16:24

Более 4 млн мальков пеляди выпустило в реку Иртыш АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть». Это одна из традиционных экологических акций компании по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышскому бассейна. Пелядь является ценной промысловой породой и одним ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO