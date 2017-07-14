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Самый дорогой бензин – в ХМАО

Опубликовано: 14 июля 2017, 12:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

По данным Росстата,самые высокие средние цены на бензин с 4 по 10 июля среди нефтяных регионов оказались в ХМАО – 39,15 рубля за литр.

Стоит отметить, что по средним ценам на отдельные виды топлива Югра удержала первенство не по всем видам ГСМ. АИ-92 в ЯНАО в указанный период был дороже на три копейки, 38,30 рубля за литр.

Самые низкие цены – в Томске, 36,56 рубля за литр в среднем.

Самые высокие средние цены по всей России – и в целом на автобензин, и на все виды топлива по отдельности – в Анадыре: 53,12 рубля за литр бензина в целом, 50 за АИ-80, 51,50 за АИ-92, 56 за АИ-95 и 51,50 за дизель. Самые низкие – в Грозном: 35,36 в целом, 34,28 за АИ-92, 37,35 за АИ-95 и 31,12 рубля за литр дизеля.

Рубрики: Экономика. Метки: , , , .


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