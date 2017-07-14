«Самотлорнефтегаз» разводит рыбу
Опубликовано: 14 июля 2017, 16:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
Более 4 млн мальков пеляди выпустило в реку Иртыш АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть». Это одна из традиционных экологических акций компании по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышскому бассейна.
Пелядь является ценной промысловой породой и одним из наиболее важных объектов искусственного воспроизводства.
К работам по зарыблению «Самотлорнефтегаз» приступил осенью прошлого года. Мальки выращивались в естественных природных условиях в протоке реки Старый Иртыш на территории ХМАО. Именно здесь имеются наиболее благоприятные условия для воспроизводства рыбы. Выживаемость молоди оказалась на уровне почти 100%.
Экологическую акцию провели под надзором комиссии, в которую вошли представители правительства Югры и Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству.
Как отмечают специалисты, выпущенная в Старом Иртыше рыба будет пригодна для промысла уже через 3 — 4 года. К этому времени она распространится по всему Обь-Иртышскому бассейну.
Выпуск искусственно выращенных мальков «Самотлорнефтегаз» проводит регулярно. В прошлом году в реку Иртыш в районе Тугаловского сплава было запущено почти 500 тыс. особей муксуна.