Посчитали — прослезились! Как в Югре чиновники обманывают президента Владимира Путина?

В 2016 году средняя зарплата в ХМАО составила 63,6 тысячи рублей. (59,3 тыс. рублей — в 2015 году) У нефтяников средняя зарплата составила аж 86 тысяч рублей, финансисты зарабатывали по 80 тысяч рублей в месяц, энергетикам платили по 70 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в отчете о социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа. Реальные цифры это или нет, попытался разобраться корреспондент «ЮграPRO», и оказалось, что это? как средняя температура по больнице: у кого-то 300 000 рублей, а кто-то на руки получает 17 000. Выяснилось, что врач в Югре имеет месячное жалованье 41 000 рублей. А водитель городского автобуса — 30 000 рублей.

Жители столицы Югры удивляются, когда узнают о том, что средняя заработная плата в автономном округе достигла суммы 63 600 рублей в месяц: они, в основном все, зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Так может быть, в городе Сургуте проживают более богатые граждане? Таким вопросом задался корреспондент «ЮграPRO», — и опять неудача, оказалось, что только инженер по креплению скважин знаменитой нефтяной компании «Сургутнефтегаз» в месяц зарабатывает от 60 до 70 тысячи рублей, а сотрудники его подразделения, цементировщики, мотористы в месяц получают 50 тыс. рублей.

«Я работаю в «Сургутнефтегазе» инженером по креплению скважин, я закончил тюменский нефтегазовый, работаю 2 года зарплата от 60 до 70 тыс. рублей, цементировщики, мотористы получает за норму часов 50 тысяч», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз».

А что говорить о бюджетниках? Зарплата врача-терапевта – 41 000 рублей была в июне 2017 года. Воспитатели в детском саду на руки получают чуть более 20 000 рублей, а младшие воспитатели — 16 000 рублей в месяц.

Корреспондент «ЮграPRO» попытался разузнать методику расчета средней зарплаты и ее размер и позвонил в департамент здравоохранения Югры.

На вопрос корреспондента«Какую зарплату получают врачи и средний медицинский персонал в Югре, в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина?» консультант отдела финансового контроля и аудита Департамента здравоохранения ХМАО Игорь Антипин заявил: «Это не мой вопрос, звоните в приемную, я такую информацию вам дать не могу». На уточняющий вопрос журналиста:«Кто вам запрещает говорить о средней зарплате медицинских работников?» господин Антипин ответил очень коротко: «Никто не запрещает. До свидания».

По рекомендации Игоря Антипина корреспондент информационного агентства позвонил в приемную департамента здравоохранения Югры и попросил пригласить к телефону директора учреждения, и вот, что он услышал: «Извините, ради Бога, но я не смогу с ним вас соединить потому, что его до 24 июля не будет, он в командировке, нет не в командировке, а на учебе, его замещает Владислав Нигматулин, 960 084 у него номер телефона, а я не могу соединить, звоните по прямому», — заявила секретарь Елена Чернышева.

Три попытки дозвониться до господина Нигматулина закончились ничем, в трубке звучали длинные гудки. Традиционно для Югры глубоко эшелонированная оборона главного чиновника оказалась эффективна,и об официальной версии о средней зарплате в Югре врачей в июне наши читатели не узнают.

Но вот о чем докладывают ушлые чиновники в Москву, мы выведали. Оказалось, все прекрасно!

Средняя зарплата врачей в России за 2016 год составила 50,7 тыс. руб. в месяц. Это на 2,8 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. В 64 регионах врачи получают меньше средней зарплаты по стране. Наименьший заработок у медиков в Калмыкии — 27,3 тыс. рублей. Среди регионов — лидеров по росту зарплат: Сахалинская область, Чукотка, Санкт-Петербург, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. Там заработки медиков увеличились больше чем на 6 тыс. рублей. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на заседании коллегии министерства 12 апреля.

Также удивительно, что водители автобусов в Сургуте – люди, от которых зависит жизнь и здоровье пассажиров получают 30 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «ЮграPRO» рассказал житель экономической столицы Югры: «Зарабатываю около 30 тысяч рублей, работаю водителем городского автобуса».

Оказалось, что не все так плохо в граде Сургуте: 105 тыс. рублей в месяц зарабатывает дежурный по железнодорожной станции.

«Я работаю дежурным по железнодорожной станции и получаю 105 тыс. рублей», — похвастал сотрудник компании «Российские железные дороги».

«Нефтяники живут в Москве», — такая фраза прозвучала от водителя транспортного подразделения «Сургутнефтегаза».

«Нам говорят на День Нефтяника, что вы, — водители, а на День Водителя – вы, — нефтяники, чтобы премию не давать, а заработал я в Сургутнефтегазе, отработав 34,5 года, только геморрой, а нефтяниками они считают тех, кто сидит в конторе, а самые высокооплачиваемые нефтяники живут в Москве, а на месторождениях работают «рабы» и чем больше машина, тем меньше зарплата у ее водителя. У нас есть пятая колонна, это те водители, которые боссов возят, это три разных оклада, начиная от 30 и до 120 тыс. рублей, водители, которые возят начальство получают 120 000 рублей», — посетовал водитель из Сургута.

Сумеет ли правительство Югры выполнить указы Президента страны, и довести зарплату врачей в регионе до 200 % от средней по региону, мы узнаем уже скоро- в 2018 году, но как будут чиновники высчитывать эти средние зарплаты — остается тайной за семью печатями.

Да, врач может работать на несколько ставок, плюс брать ночные дежурства, и тогда заработает более-менее достойную зарплату, или все-таки посчитают выплаты на одну ставку? Ловкость рук, как говорится, и никого мошенничества.