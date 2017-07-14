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Полицейские Югры нашли поджигателей трех автомобилей

Опубликовано: 14 июля 2017, 15:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские Югры нашли поджигателей трех автомобилей

По сообщению пресс-службы УМВД РФ по ХМАО-Югре, вечером 10 июля в дежурную часть ОМВД России по Белоярскому району поступило сообщение из ЕДДС о том, что на территории базы, расположенной в ПромзонеII районного центра, горят автомобили.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что территория базы огорожена и охраняется. Во время происшествия охранник покинул территорию базы по личным причинам. Возвращаясь на предприятие, мужчина заметил, что на территории базы что-то горит. В результате пожара сгорели три автомобиля, один КамАЗ и два УРАЛа.

В ходе проведения розыскных мероприятий установлено, что транспортные средства подожгли трое несовершеннолетних в возрасте 10-12 лет. Дети, заметив, что на территории базы никого нет, забрались в один из автомобилей и стали поджигать бумажки. В результате три автомобиля сгорели.

С подростками проведены профилактические беседы, они пообещали не совершать подобных поступков в будущем. Юные нарушители поставлены на профилактический учет.

О санкциях в отношении нерадивого охранника ничего не сообщается.

Рубрики: Белоярский район, Происшествия. Метки: , , , .


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