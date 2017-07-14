«ПикникХМ» — подарок жителей Ханты-Мансийска для горожан и гостей столицы Югры

Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и площадках бесплатны (за исключением зоны питания и некоторых мастер-классов).

«ПикникХМ» — это общественное мероприятие, подарок жителям от жителей. Организаторы хотят показать, что любой человек может сделать место, где он живёт лучше, и предлагают устроить перед сценой свой пикник с пледом, подушкой, бутербродами, лимонадом.

Победители получат подарки от генерального партнёра «Пикника ХМ» «Газпромнефть-Хантос». Программой предусмотрено также проведение других мероприятий.

Двадцати счастливчикам автоматически достанутся подарки от партнеров мероприятия. При входе будут раздавать программки «Пикника», жетончики на приз.

С 2016 году поддержка проекта осуществляется компанией «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».