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Переголосуем. Единоросы Сургутского района, где на праймериз зарегистрировано давление на избирателей, придумали новый подход к выбору кандидатов

Опубликовано: 14 июля 2017, 17:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Единый день предварительного голосования по кандидатурам от регионального отделения «Единой России» в Сургутском районе прошел 28 мая. Однако сразу после проведения праймериз в региональный комитет поступил ряд жалоб на нарушения в ходе процедуры, допущенные в городском поселении Барсово.

Все жалобы сводились к организации давления на избирателей, вплоть до того, что на входе к избирательным участкам у жителей Барсово отбирали мобильные телефоны, а возвращали имущество только при условии, что гражданин проголосовал за Владимира Кравченко.

По итогам тех праймериз Кравченко, являющийся секретарем партийной ячейки в Барсово, победил, и должен был стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы поселения.

— 29 июня состоялось заседание политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором было принято решение об отмене результатов голосования по кандидатурам. Причина принятия такого решения абсолютно понятна – процесс предварительного голосования должен быть максимально легитимный. Такое количество жалоб нивелирует главную цель – услышать мнение партийцев. И если партийцы считают, что при голосовании были допущены нарушения, мы обязаны услышать их мнение и незамедлительно исправить ситуацию, — заявил Игорь Илык, первый заместитель руководителя исполнительного комитета регионального отделения «ЕР».

Он также отметил, что новая процедура предварительного голосования в городском поселении Барсово пройдет уже завтра, 15 июля. А для определения кандидатов будет использована новая модель. Голосовать за кандидатов будут выборщики.

— Со стороны Регионального отделения Партии, мы берем под особый контроль всю процедуру голосования, чтобы обеспечить максимальную легитимность и прозрачность, — подчеркнул Игорь Илык.

Рубрики: Выборы, Политика, Сургутский район. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Наталья Петровна:
    14 июля 2017 в 19:23

    А как Игорь Илык собирается брать под контроль предварительную «обработку» выборщиков? Списки по выборщикам тщательно шерстятся по принципу «как Вы относитесь к Позднякову?»

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