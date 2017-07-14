Переголосуем. Единоросы Сургутского района, где на праймериз зарегистрировано давление на избирателей, придумали новый подход к выбору кандидатов

Единый день предварительного голосования по кандидатурам от регионального отделения «Единой России» в Сургутском районе прошел 28 мая. Однако сразу после проведения праймериз в региональный комитет поступил ряд жалоб на нарушения в ходе процедуры, допущенные в городском поселении Барсово.

Все жалобы сводились к организации давления на избирателей, вплоть до того, что на входе к избирательным участкам у жителей Барсово отбирали мобильные телефоны, а возвращали имущество только при условии, что гражданин проголосовал за Владимира Кравченко.

По итогам тех праймериз Кравченко, являющийся секретарем партийной ячейки в Барсово, победил, и должен был стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы поселения.

— 29 июня состоялось заседание политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором было принято решение об отмене результатов голосования по кандидатурам. Причина принятия такого решения абсолютно понятна – процесс предварительного голосования должен быть максимально легитимный. Такое количество жалоб нивелирует главную цель – услышать мнение партийцев. И если партийцы считают, что при голосовании были допущены нарушения, мы обязаны услышать их мнение и незамедлительно исправить ситуацию, — заявил Игорь Илык, первый заместитель руководителя исполнительного комитета регионального отделения «ЕР».

Он также отметил, что новая процедура предварительного голосования в городском поселении Барсово пройдет уже завтра, 15 июля. А для определения кандидатов будет использована новая модель. Голосовать за кандидатов будут выборщики.

— Со стороны Регионального отделения Партии, мы берем под особый контроль всю процедуру голосования, чтобы обеспечить максимальную легитимность и прозрачность, — подчеркнул Игорь Илык.