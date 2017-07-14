Пятница, 14 июля 2017 18+

Комментарии:

Молодым югорчанам, включая грудных младенцев, – единовременно по 5 тысяч каждому

Опубликовано: 14 июля 2017, 14:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала принятый депутатами Думы Югры закон о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года, № 11-оз от 13 февраля 2002 года и № 87-оз от 24 мая 2010 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат Фондом поколений.

Очевидно, ввиду того, что ликвидация Фонда поколений вызвала массовое недовольство населения Югры, губернатором также поддержан законопроект об осуществлении единовременной выплаты всем югорчанам, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа и проживающим в регионе. Получателями такой поддержи станут 515 тысяч 309 семей и молодых людей. Размер единовременной выплаты на одного гражданина составит 5 тысяч рублей.

Выплата будет осуществлена в 2018 году и будет приурочена к началу объявленного Президентом России Десятилетия детства, 25-летию Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, и 825-летию первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на югорской земле в русских исторических летописях. (Кроме того, в марте 2018 года состоятся выборы Президента РФ – прим. ЮграPRO).

Единовременную выплату планируется предоставлять в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в период с 1 января до 1 марта 2018 года. В заявительном порядке выплата будет предоставляться гражданам, не состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в течение 2018 года.

Финансовое обеспечение данной меры поддержки планируется осуществить за счет средств бюджета автономного округа, в том числе полученных от реализации ликвидных активов государственного предприятия автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений». Объем необходимых средств составит 2 млрд 615 млн рублей.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

185
Просмотры:
3
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. местный:
    14 июля 2017 в 14:12

    Уточните, тем, кто зарегистрирован на территории ХМАО, или же всем, кто родился в округе?

    Ответить
    • Ирина:
      14 июля 2017 в 15:23

      кто родился и проживает на территории ХМАО

      Ответить
    • Ирина:
      14 июля 2017 в 15:24

      написано ведь четко: родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа и проживающим в регионе.

      Ответить
  2. ирина:
    14 июля 2017 в 16:30

    Мы живем в округе поехали в отпуск и жена родила на юге а сами живем и жили в Югре теперь как быть?

    Ответить
  3. а почему - нет?:
    14 июля 2017 в 16:58

    … НОСИТ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР — Т.Е. ЗА НЕЙ НАДО ЕЩЁ ЗАЯВЛЕНИЕ НАПИСАТЬ, ТАК ПРОСТО — НИКОМУ НЕ ДАДУТ , КТО НЕ В СПИСКАХ СОЦ.СЛУЖБ … А ВАС ПО ПРОПИСКЕ ДОЛЖНЫ УЧЕСТЬ, а вообще думаю — кучу документов заставят собирать народ…

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Переголосуем. Единоросы Сургутского района, где на праймериз зарегистрировано давление на избирателей, придумали новый подход к выбору кандидатов

Опубликовано 14 июля 2017, 17:27

Единый день предварительного голосования по кандидатурам от регионального отделения «Единой России» в Сургутском районе прошел 28 мая. Однако сразу после проведения праймериз в региональный комитет поступил ряд жалоб на нарушения в ходе процедуры, допущенные в городском ... Читать полностью >>

«ПикникХМ» — подарок жителей Ханты-Мансийска для горожан и гостей столицы Югры

Опубликовано 14 июля 2017, 16:31

Для всех жителей и гостей города 15 июля с 12:00 до 20:00 на Набережной Иртыша пройдет «ПикникХМ». Концепция оформления пространства этого года звучит так: «ПикникХМ»: там, где живут мечты». Вход и участие во всех активностях и ... Читать полностью >>

«Самотлорнефтегаз» разводит рыбу

Опубликовано 14 июля 2017, 16:24

Более 4 млн мальков пеляди выпустило в реку Иртыш АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть». Это одна из традиционных экологических акций компании по искусственному восполнению водных биологических ресурсов Обь-Иртышскому бассейна. Пелядь является ценной промысловой породой и одним ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO