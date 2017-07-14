Молодым югорчанам, включая грудных младенцев, – единовременно по 5 тысяч каждому

Вчера губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подписала принятый депутатами Думы Югры закон о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года, № 11-оз от 13 февраля 2002 года и № 87-оз от 24 мая 2010 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат Фондом поколений.

Очевидно, ввиду того, что ликвидация Фонда поколений вызвала массовое недовольство населения Югры, губернатором также поддержан законопроект об осуществлении единовременной выплаты всем югорчанам, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа и проживающим в регионе. Получателями такой поддержи станут 515 тысяч 309 семей и молодых людей. Размер единовременной выплаты на одного гражданина составит 5 тысяч рублей.

Выплата будет осуществлена в 2018 году и будет приурочена к началу объявленного Президентом России Десятилетия детства, 25-летию Конституции страны, провозгласившей Югру самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, и 825-летию первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на югорской земле в русских исторических летописях. (Кроме того, в марте 2018 года состоятся выборы Президента РФ – прим. ЮграPRO).

Единовременную выплату планируется предоставлять в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в период с 1 января до 1 марта 2018 года. В заявительном порядке выплата будет предоставляться гражданам, не состоящим на учете в органах социальной защиты населения, в течение 2018 года.

Финансовое обеспечение данной меры поддержки планируется осуществить за счет средств бюджета автономного округа, в том числе полученных от реализации ликвидных активов государственного предприятия автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений». Объем необходимых средств составит 2 млрд 615 млн рублей.