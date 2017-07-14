Банкиры ужесточают правила расходования маткапитала при ипотеке

Вписывать в Госреестр недвижимости данные о том, что квартира или дом куплены на материнский капитал, предложили банкиры. Кроме того, финансисты считают необходимым наказывать покупателей такой недвижимости, если они не оформили ее на своих детей. Подробности этой инициативы изложены в письме Ассоциации российских банков главе Минэкономразвития.

Сейчас, если жилье приобретается семьей с привлечением средств материнского капитал,а — в течение шести месяцев оно должно быть оформлено в общую долевую собственность на супругов и их детей. Такое обязательство покупателя закрепляется нотариальным документом. Но никаких санкций за его неисполнение законом не предусмотрено.

В результате многие семьи не считают нужным записывать в собственники детей. При этом, резонно отмечается в письме,средства маткапитала мизерны, и для приобретения жилья покупатели дополнительно оформляют ипотеку.

Однако из-за неправильно оформленной собственности сделка купли-продажи такой квартиры может быть признана недействительной. Для банка это значит, что и договор ипотеки также признается недействующим.

В таком случае финансисты теряют предмет залога (квартиру), а вместе с ним и все шансы на возврат ипотечного кредита. Более того, по нынешним правилам информация о том, что жилье приобретено на деньги маткапитала, не вписывается в госреестр недвижимого имущества.

Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, банкиры предлагают внести в законодательство две поправки.

Первая — обязать получившие маткапитал семьи официально регистрировать через Росреестр свое обязательство оформить жилье не только на взрослых, но и на детей.

Вторая — предусмотреть в законе наказание для тех, кто новую обязанность проигнорирует. Не исключено, что нерадивым покупателям придется возвращать материнский капитал обратно в Пенсионный фонд.