В Югре задержан виртуальный развратник, растлевавший четвероклассницу

21-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за развратные действия в отношении несовершеннолетней в сети Интернет.

К следователям СКР обратились родители четвероклассницы, которые сообщили об интимной переписке их дочери, учащейся 4-го класса, со взрослым мужчиной. Известно, что диалоги на сексуальные темы велись на протяжении нескольких дней.

За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.