В Югре задержан виртуальный развратник, растлевавший четвероклассницу
Опубликовано: 13 июля 2017, 13:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
21-летний житель Сургута стал фигурантом уголовного дела за развратные действия в отношении несовершеннолетней в сети Интернет.
К следователям СКР обратились родители четвероклассницы, которые сообщили об интимной переписке их дочери, учащейся 4-го класса, со взрослым мужчиной. Известно, что диалоги на сексуальные темы велись на протяжении нескольких дней.
За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, растление малолетних, СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
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