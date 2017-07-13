Преступление на грани фола. Житель Сургута оставил на месте кражи зубной протез и справку о судимости

Житель Сургута, совершивший кражу из дачного домика, сделал все для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали его.

Как сообщают в региональном Управлении МВД, после поступления информации о похищении с дачного участка мотокультиватора, бензопилы и ящика с инструментами, полицейские выехали на место происшествия. При осмотре территории на полу в дачном домике правоохранители обнаружили зубной протез. Служебно-розыскная собака взяла след и через несколько метров привела полицейских к справке об освобождении из мест лишения свободы, которая валялась на земле и была выписана на 31-летнего жителя города Сургута.

Владелец справки был установлен и задержан, он признался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что решил переночевать в дачном доме, снял протез, а утром про него забыл.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.