Подрядчик «Газстроя» в Югре задолжал своим работникам миллионы
Опубликовано: 13 июля 2017, 17:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
Государственная инспекция труда ХМАО провела проверку в открытом акционерном обществе «Приобьтрубопроводстрой». В ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 461 работником Общества на сумму 23 млн 413 тыс. 330 рублей.
Как сообщили в ведомстве, за выявленное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности, а руководителю выдано предписание погасить задолженность в срок до 28.07.2017 г.
Вот только системообразующее предприятие Березовского района – ОАО «Приобьтрубопроводстрой» — фактически банкрот. Определением суда в апреле текущего года на предприятии процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев. В такое положение компания попала из-за политики компании «Газстрой», являвшейся прежде заказчиком работ у «Приобьтрубопроводстрой», но с конца 2016 г. практически остановившей подписание новых договоров на оказание услуг.
Рубрики: Березовский район, Общество, Экономика. Метки: долги по зарплате, новости ХМАО, новости Югра, ОАО «Приобьтрубопроводстрой», Трудовая инспекция Югры, ХМАО, Югра.
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