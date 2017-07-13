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Подрядчик «Газстроя» в Югре задолжал своим работникам миллионы

Опубликовано: 13 июля 2017, 17:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

Государственная инспекция труда ХМАО провела проверку в открытом акционерном обществе «Приобьтрубопроводстрой». В ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы перед  461 работником Общества  на сумму 23 млн 413 тыс. 330 рублей.

Как сообщили в ведомстве, за выявленное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности, а руководителю выдано предписание погасить задолженность в срок до 28.07.2017 г.

Вот только системообразующее предприятие Березовского района – ОАО «Приобьтрубопроводстрой» — фактически банкрот. Определением суда в апреле текущего года на предприятии процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев. В такое положение компания попала из-за политики компании «Газстрой», являвшейся прежде заказчиком работ у «Приобьтрубопроводстрой», но с конца 2016 г. практически остановившей подписание новых договоров на оказание услуг.

Рубрики: Березовский район, Общество, Экономика. Метки: , , , , , , .


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