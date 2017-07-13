Четверг, 13 июля 2017 18+

Комментарии:

По одной и той же схеме. Югорские «фронтовики» выявили миллионные растраты бюджетных средств

Опубликовано: 13 июля 2017, 16:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

После скандала с расхищением 89 млн рублей, выделенных на строительство водоочистных сооружений в Пыть-Яхе, активисты окружного ОНФ решили проверить все подобные контракты.

Опасения «фронтовиков» подтвердились по одной и той же схеме и даже одному и тому же подрядчику – ООО «Инновационные Технологии» – были перечислены миллионы рублей из бюджетов п. Каменный Октябрьского района и п. Лиственничный Кондинского района.

— Оба контракта также датированы декабрем 2016 г., подрядчик тот же, акты приемки работ подписаны в декабре, хотя работы не были произведены. И за невыполненные работы подрядчику перечислены миллионы рублей, – рассказал Владимир Дудов, эксперт Народного фронта в Югре.

Эти два контракта по просьбе общественников также оказались в поле зрения правоохранителей, возбуждены уголовные дела. В Каменном, за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения. По версии следствия, ущерб в общей сложности составляет свыше 22 млн рублей. По ВОС в Лиственничном уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении заместителя главы Кондинского района, который в тот момент выполнял обязанности начальника управления ЖКХ районной администрации.

— Мы следим за расследованием уголовных дел и не сомневаемся в том, что виновные в неэффективном расходовании государственных средств будут наказаны. Помимо того, нами будут проанализированы все контракты на установку и подключение водоочистных установок в Югре, а также организации, занимающихся водоснабжением, – отмечает Владимир Дудов.

Кроме того, он отметил, что ОНФ планирует добиться от местных властей, чтобы они все-таки обеспечили чистой водой жителей всех перечисленных муниципалитетов.

Рубрики: Кондинский район, Общество, Октябрьский район, Экономика. Метки: , , , , , , .


Рейтинг новости:

222
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Дата:
    13 июля 2017 в 17:29

    А при чем тут ОНФ? Это ЛДПР выявила

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с Ханты-Мансийском

Опубликовано 13 июля 2017, 17:42

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Как отметил Максим Ряшин, за долгую историю взаимоотношений финансовой организации и муниципалитета на территории города реализованы десятки крупных инвестиционных ... Читать полностью >>

Подрядчик «Газстроя» в Югре задолжал своим работникам миллионы

Опубликовано 13 июля 2017, 17:33

Государственная инспекция труда ХМАО провела проверку в открытом акционерном обществе «Приобьтрубопроводстрой». В ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы перед  461 работником Общества  на сумму 23 млн 413 тыс. 330 рублей. Как сообщили в ... Читать полностью >>

Китайский бизнесмен не выживет в столице Югры: информация о движении автобусов засекречена

Опубликовано 13 июля 2017, 15:24

Туроператоры ХМАО взахлеб зазывают туристов со всех концов света: приезжайте, посмотрите на одно из чудес света – Югру, будьте счастливы вместе с нами!... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO