По одной и той же схеме. Югорские «фронтовики» выявили миллионные растраты бюджетных средств

После скандала с расхищением 89 млн рублей, выделенных на строительство водоочистных сооружений в Пыть-Яхе, активисты окружного ОНФ решили проверить все подобные контракты.

Опасения «фронтовиков» подтвердились по одной и той же схеме и даже одному и тому же подрядчику – ООО «Инновационные Технологии» – были перечислены миллионы рублей из бюджетов п. Каменный Октябрьского района и п. Лиственничный Кондинского района.

— Оба контракта также датированы декабрем 2016 г., подрядчик тот же, акты приемки работ подписаны в декабре, хотя работы не были произведены. И за невыполненные работы подрядчику перечислены миллионы рублей, – рассказал Владимир Дудов, эксперт Народного фронта в Югре.

Эти два контракта по просьбе общественников также оказались в поле зрения правоохранителей, возбуждены уголовные дела. В Каменном, за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения. По версии следствия, ущерб в общей сложности составляет свыше 22 млн рублей. По ВОС в Лиственничном уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении заместителя главы Кондинского района, который в тот момент выполнял обязанности начальника управления ЖКХ районной администрации.

— Мы следим за расследованием уголовных дел и не сомневаемся в том, что виновные в неэффективном расходовании государственных средств будут наказаны. Помимо того, нами будут проанализированы все контракты на установку и подключение водоочистных установок в Югре, а также организации, занимающихся водоснабжением, – отмечает Владимир Дудов.

Кроме того, он отметил, что ОНФ планирует добиться от местных властей, чтобы они все-таки обеспечили чистой водой жителей всех перечисленных муниципалитетов.