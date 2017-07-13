Не ответил на обращение – заплати штраф. В Нижневартовском районе наказали нерадивого начальника

Руководитель МУП «СЖКХ» поплатился за нежелание исполнять действующее законодательство и оперативно отвечать на обращения граждан.

Так, стало известно, что в марте 2017 года в МУП «СЖКХ» поступило коллективное обращение жителей села Охтеурье на плохое качество питьевой воды. Однако руководитель предприятия не обеспечил своевременное рассмотрение данного обращения в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством.

По результатам проверки в отношении руководителя МУП «СЖКХ» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. В настоящее время виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.