Не ответил на обращение – заплати штраф. В Нижневартовском районе наказали нерадивого начальника
Опубликовано: 13 июля 2017, 11:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Руководитель МУП «СЖКХ» поплатился за нежелание исполнять действующее законодательство и оперативно отвечать на обращения граждан.
Так, стало известно, что в марте 2017 года в МУП «СЖКХ» поступило коллективное обращение жителей села Охтеурье на плохое качество питьевой воды. Однако руководитель предприятия не обеспечил своевременное рассмотрение данного обращения в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством.
По результатам проверки в отношении руководителя МУП «СЖКХ» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. В настоящее время виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Рубрики: Нижневартовский район, Общество. Метки: МУП «СЖКХ», новости ХМАО, Новости Югры, Прокуратура ХМАО-Югры.
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