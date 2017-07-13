Мосту через Обь возле Сургута устроили испытание на прочность

Стресс-тестом назвали обсуждение проекта по строительству моста через Обь в районе Сургута на всероссийском форуме «Транспортные системы России» в Москве. Эксперты проверяли «прочность» будущего моста, в первую очередь с точки зрения финансовой составляющей.

Напомним, проект претендует на федеральное финансирование, поэтому должен доказать точность расчетов и жизнеспособность. Стоимость будущего объекта составит около 43 миллиардов рублей. При этом 18 миллиардов власти округа надеются получить из федеральных средств за счет сборов системы «Платон».

В итоге югорский план был признан качественно проработанным и подготовленным к реализации. Также эксперты форума отметили, что проект получил положительное заключение «Росавтодора».

Согласно последним планам, проектирование будущего моста должно завершиться к 2019 году, а при наличии финансирования, сооружение могут сдать в эксплуатацию в 2023 году.