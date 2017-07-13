Мосту через Обь возле Сургута устроили испытание на прочность
Опубликовано: 13 июля 2017, 14:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Стресс-тестом назвали обсуждение проекта по строительству моста через Обь в районе Сургута на всероссийском форуме «Транспортные системы России» в Москве. Эксперты проверяли «прочность» будущего моста, в первую очередь с точки зрения финансовой составляющей.
Напомним, проект претендует на федеральное финансирование, поэтому должен доказать точность расчетов и жизнеспособность. Стоимость будущего объекта составит около 43 миллиардов рублей. При этом 18 миллиардов власти округа надеются получить из федеральных средств за счет сборов системы «Платон».
В итоге югорский план был признан качественно проработанным и подготовленным к реализации. Также эксперты форума отметили, что проект получил положительное заключение «Росавтодора».
Согласно последним планам, проектирование будущего моста должно завершиться к 2019 году, а при наличии финансирования, сооружение могут сдать в эксплуатацию в 2023 году.
Рубрики: Страна и Мир, Сургутский район, Экономика. Метки: мост через Обь, новости Сургута, новости ХМАО, строительство, ХМАО, Югра.
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