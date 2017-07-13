Китайский бизнесмен не выживет в столице Югры: информация о движении автобусов засекречена

Ханты-Мансийск, несмотря на северное расположение, — город мечты. В вопросе численности населения столицы Югры статистика лукава, потому что установить ее с предельной с точностью проблематично. Масштабы миграции таковы, что цифры подсчета весьма условны. Иной раз складывается впечатление, что приезжих жителей в городе больше, чем коренных. Приезжие, это те, кто прибыл сюда осуществить в городе мечты свои мечты, связанные с работой, высоких доходом, приобретением различных благ.

Туроператоры ХМАО взахлеб зазывают туристов со всех концов света: приезжайте, посмотрите на одно из чудес света – Югру, будьте счастливы вместе с нами!

Конечно, понимание того, что рекламная интернет-картинка Ханты-Мансийска отличается от реальной, приходит не сразу. Деревянные бараки с разрушенными подъездами в центре столицы, заросшие бурьяном дворы летом, занесенные неубранным снегом дороги зимой, все это наводит на мысль о том, что в городе что-то происходит не так, или не происходит вовсе.

Местные жители, когда их спрашивают о том, как, к примеру, добраться к дому по нужному адресу, говорят, что это просто, так как Ханты-Мансийск совсем маленький, и, жестикулируя, показывают, где нужно свернуть, где сесть на автобус, где выйти и т.д.

Но всё не так просто. Ханты-Мансийск для приезжего человека полон загадок, в том числе, связанных с общественным транспортом, потому что порядок, ставший в других городах нормой, для столицы Югры – недосягаемая пока высота. Действительно, схема движения транспорта проста, так как в городе нет трамваев и троллейбусов – перевозкой пассажиров занимаются исключительно автобусы и маршрутные такси (вариант заказа персонального авто по телефону не рассматриваем).

По совету знающего аборигена добираемся до автобусной остановки, и видим только остановку, без указания ее названия, без какой-либо информации о том, автобусы каких маршрутов здесь останавливаются, в какой период суток работают маршруты, каков интервал движения…

Собственно, проблема актуальна не только для Ханты-Мансийска. Не далее, как прошедшей зимой жители Сургута умоляли местную власть обустроить остановки, чтобы можно было в ожидании автобуса укрыться от непогоды. Сейчас, летом, самое время этим заняться, ведь зима уже не за горами. Но когда проблемы пешеходов интересовали автомобилистов и наоборот?

Вернемся, однако, в столицу, помня о том, что власть начинает делать что-то лишь тогда, когда она всерьез услышит мнение населения, так сказать, снизу, или пока не получит тычок сверху. Собственной инициативы чиновников, основанной на четком знании законов и необходимости их исполнения дождаться трудно. То ли в исполнительных структурах плохо знакомы с действующим законодательством, то ли не считают нужным выстраивать свою повседневную деятельность в соответствии с требованиями закона? – вопрос открытый.

Между тем, в России никто не отменял требований ГОСТа 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций». Как известно, требования ГОСТов приравнены к Федеральным законам и являются обязательными для исполнения на всей территории РФ.

Не утомляя читателя изложением содержания ГОСТа (текст имеется в свободном доступе в интернете), скажем, что ни один автобус ОАО «Ханты-Мансийское АТП», ни один остановочный пункт требованиям ГОСТа не соответствуют. Да, на сайте АТП есть информация о маршрутах, расписании движения, но трудно предположить, что пассажир на остановке будет разыскивать сведения на сайте АТП. Кроме того, АТП – не единственный перевозчик в городе.

Заподозрив, что в этом вопросе недорабатывают контрольно-надзорные органы, корреспондент «ЮграPRO» связался с Роспотребнадзором, стоящим на защите прав потребителей. Консультацию услышали от юрисконсульта Елены Шоноровой: «Роспотребнадзор» этим направлением не занимается. Мы в основном контролируем продовольственный рынок, вопросы санитарии и гигиены. Вы, конечно, можете отправить нам запрос по общественному транспорту, но мы все равно отошлем его в администрацию города в профильный департамент».

Не откладывая в долгий ящик, «ЮграPRO» обратилось с вопросами по теме в Управление транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска. На звонок ответил Сергей Щур, главный специалист управления. Сославшись на то, что он работает в должности недавно, около года, Сергей пояснил, что по его данным, когда-то АТП на конечных остановках размещало информацию для пассажиров, но, когда точно, ответить не смог. Тем не менее, удалось выяснить главное: администрация города в данный момент просто не готова к исполнению мероприятий в этом направлении. Проблема еще и в том, что управление должно само являться заказчиком, само же и контролером собственной деятельности. Чудеса, да и только.

Заместителю главы администрации Андрею Шашкову звонить не стали, хотя именно он одновременно курирует и городское Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей, и Управление транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска. И так понятно, что ему, полковнику МВД в отставке, заниматься мелкими проблемами населения как бы не с руки. Непонятно другое, исходя из каких установок бывший полицейский, юрист по образованию, высокопоставленный муниципальный служащий публично игнорирует требования Федерального закона и собственным примером подвигает к таким же действиям своих подчиненных?

А может это элемент стратегии администрации Ханты-Мансийска, направленной против заселения китайцев в Сибири? Не подумали об этом в Сургуте, и вот вам результат — обосновались там китайские торгаши и душат местный малый бизнес. Сложно выжить гражданину Поднебесной на автобусной остановке в минус 50!