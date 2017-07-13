Километр новой дороги в Ханты-Мансийске обойдется бюджету в 221 млн рублей

В ближайшее время строители приступят к укладке асфальта на дороге по улице Дзержинского от центра Ханты-Мансийска до объездной трассы.

Бюджет проекта составил 443 миллиона рублей. В эту сумму включены как строительство дороги, так и перенос сетей тепло-, водоснабжения, линий связи. Кроме того, в стоимость входят работы по благоустройству — организация пешеходных дорожек, современного освещения, озеленения придорожной зоны.

«Подрядчиком по строительству дороги является муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска, которое на сегодняшний день выполняет работы согласно графика. В соответствии с требованиями муниципального контракта строительство объекта должно завершится до 30 ноября 2018 года», — отметил начальник управления капитального строительства югорской столицы Константин Шильников, добавив, что новая двухкилометровая дорога с четырехполосным движением призвана разгрузить от автомобилей центр Ханты-Мансийска и создать еще один транспортный коридор от центральной части города к объездной магистрали.