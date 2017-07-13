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Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» активно популяризирует здоровый образ жизни среди школьников Мегиона

Опубликовано: 13 июля 2017, 12:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

С начала летних каникул специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и Общественной приемной депутата Думы Югры Алексея Андреева на регулярной основе проводят спортивные мероприятия в городах Нижневартовск и Мегион. В обоих муниципалитетах при поддержке фонда еженедельно проходят спортивные состязания по пионерболу, футболу, стритболу, а также — акции по сдаче норм «ГТО».

Как показывает практика, в июле эта активная работа продолжается: 11 июля в Мегионе прошли соревнования по мини футболу на базе ФОК Геолог. Приняли участие в состязаниях три команды по 10 человек, в составе которых были ребята совершенно разного возраста: от 8 до 17 лет.

«Мы немного переживали сперва из-за погоды: в начале соревнований небо было хмурое, но, вскоре выглянуло солнце, настроение у ребят заметно улучшилось, да и игра пошла куда ярче и веселей!! Борьба вышла серьёзная, ребята показывали высокие результаты и навыки!!», — делится своими впечатлениями о состязаниях Любовь Семеняк, помощник депутата Алексея Андреева.

По окончанию игр состоялось награждение победителей, в котором принял участие депутат городской Думы, член «Команды Андреева» Игорь Шамиев. По сложившейся традиции, каждый участник был отмечен благодарственным письмом от лица Алексея Андреева, депутата Думы Югры от фракции «Единая Россия», учредителя фонда «МЫ ВМЕСТЕ».

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , .


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