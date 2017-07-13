Больше всего – ЖКХ, меньше – коренным народам. Как в Нижневартовском районе бюджет делили

На прошедшем заседании думы Нижневартовского района депутаты занимались очень увлекательным делом – дележом бюджета, который увеличился на 266 миллионов 407 тысяч рублей. Данные средства были распределены на реализацию муниципальных программ.

Больше всего – 69, 249 тыс. рублей – ушло на программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы», меньше всего – 300 тыс. рублей – выделено на СЭР коренных малочисленных народов, проживающих на территории муниципалитета.

«Мы заранее определили приоритеты нашей работы, и распределили дополнительно поступившие средства на первоочередные нужды. Это — подготовка к следующему отопительному сезону, ремонт учреждений образования, культуры и спорта, реализация мероприятий в рамках Года экологии и многое другое»,- сказал глава района, добавив, что часть средств будет направлена на ремонты сельских домов культуры в Агане, Корликах и Былино.

В завершение заседания Борис Саломатин сообщил, что в июле традиционно начинается работа над формированием бюджета на следующий год, и для того, чтобы средства расходовались наиболее эффективно, необходимо привлекать к обсуждению население. «Свои предложения и пожелания жители могут направлять на официальный сайт администрации района, где будет открыта специальная рубрика», — отметил глава.